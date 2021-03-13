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Aydın’da tarantula ele geçirildi

İhbar üzerine bir eve baskın düzenleyen Aydın Polisi, yasadışı yollarla ülkeye sokulan tarantula ve "mısır yılanı" ele geçirdi. Tarantual Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 11:50, 13/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Aydın’da tarantula ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptığı çalışmada, Efeler ilçesinde bir kişinin “Mısır Yılanı” (Corn snake) ürettiğini ve kaçak yollarla ülkeye soktuğu bilgisini aldı. Şüpheli hakkında yapılan çalışmalar sonunda evine baskın düzenlendi.

Aramada yasadışı yollardan temin edilen bir  Mısır yılanı ve tarantula (Brachypelma vagans) türlerine ait egzotik canlılar ele geçirildi.  Ele geçirilen canlılar Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

17 BİN TL CEZA

Şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) hükümlerine muhalefeti nedeniyle 17.384 TL idari para cezası uygulandı.

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aydın bitki Emniyet Mısır para
Yayınlanma Tarihi:11:49,