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Aydın’da terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde terör örgütüne yönelik özel harekat destekli düzenlenen operasyonda bir villada saklandığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Güncellenme: 23:12, 26/06/2021
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Aydın’da terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı terör örgütü üyelerinin bir villada saklandıklarını belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucu özel harekat polisi ile villaya dün operasyon düzenledi, toplam 4 kişi yakalandı.

Villada yapılan aramada ise bir miktar Türk Lirası ile bir miktar Euro ele geçirildi. Yakalanan Ü. D. (57) İ. B. (46) B. K. (44) A. T. (61) ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA

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