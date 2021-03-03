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Aydın’da üç farklı noktada yangın

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bugün sabahın erken saatlerinde üç farklı yerdeki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri Karacasu'nun Yenice Mahallesi'nde ve Kuyucak'ın Çobanisa Mahallesi'nde çıkan ev yangınlarına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Güncellenme: 23:15, 03/03/2021
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Aydın’da üç farklı noktada yangın

Yenice Mahallesi’ndeki yangında iki ev ve bir odunluk kullanılamaz hale gelirken itfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Çobanisa Mahallesi’ndeki yangında ise iki katlı ahsap çatılı ev kullanılamaz duruma geldi.

Diğer taraftan Germencik’in Turanlar Mahallesi’nde yine sabahın erken saatlerinde bir saman deposunda başlayan yangının söndürme ve soğutma çalışmaları da sürdürülüyor. 1000 tondan fazla samanın tutuştuğu depoda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin iş makineleriyle de müdahale ediliyor. Yangında birçok tarim aletinin yanı sıra iki traktör de kullanılamaz hale geldi.

Yangının bir an önce söndürülebilmesi için Büyüksehir Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün su tankerleriyle de destek veriliyor.

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