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Aynı inşaatı 3 kez soydular! 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta aynı inşaattan 3 defa hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. İnşaat sahibini 30 bin TL'lik zarara uğrattıkları belirtilen şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 19:13, 25/04/2021
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Aynı inşaatı 3 kez soydular! 5 kişi tutuklandı

Saçaklızade Mahallesi’nde 8 katlı inşaatın elektrik kabloları 3 farklı tarihte çalındı. İnşaat sahibinin 30 bin TL zarara uğradığı hırsızlık olayını gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlatan Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

104 saatlik Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, inşaattaki 3 hırsızlığı da Sefa K. (21), Mehmet T. (21), Seydihan D. (19), Zeki Ç. (21) ve Hüseyin B.’nin (21) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Adresleri belirlenen şüpheliler polisin yaptığı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin birçok suçtan kaydı olduğu ve inşaattan çaldıkları kabloları hurdacıya sattıkları saptandı.

TUTUKLANDILAR

Beş  kişi emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan hırsızların getirdiği kabloları Satın alıp erittiği belirlenen hurdacı hakkında da hırsızlık malı satın almak suçundan adli işlem başlatıldı. DHA

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