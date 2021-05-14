Aynı kıraathaneye 10’uncu baskın: 3 gözaltı

Merkez Yenişehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir kıraathanede oyun oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın yaptı. Ekipler, işletme sahibine 20 bin lira idari para cezası keserken, baskın sırasında polise engel olmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce de 4 kez yasa dışı bahis oynatıldığı, 5 kez de coronavirüs tedbirleri ihlal edildiği gerekçesiyle aynı iş yerine 9 kez işlem uygulandığı belirtildi. (DHA)