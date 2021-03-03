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Aynı rayda giden iki tramvay çarpıştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Güncellenme: 08:19, 03/03/2021
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Aynı rayda giden iki tramvay çarpıştı

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aynı ray üzerinde İldem istikametinde bulunan depoya giden 3854-B ve 2846-A numaralı tramvaylar çarpıştı.

Meydana gelen kazada bir tramvayın vatmanı ve bir yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Büyükşehir Belediye ekipleri de olay yerinde çalışmalarını yaptı. (İHA) 

Haber Kayseri Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:08:16,