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Ayvalık’ın tarihi pazarı 10 ay sonra yeniden kuruldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin tarihi sokaklarında, 96 yıldır kurulan geleneksel Perşembe Pazarı, corona virüsü tedbirleri nedeniyle 10 ay sonra yeniden açıldı. 

Güncellenme: 17:43, 25/02/2021
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Ayvalık’ın tarihi pazarı 10 ay sonra yeniden kuruldu

96 yıldır Ayvalıkın tarihi sokaklarında kurulan Perşembe Pazarı, pandemi nedeniyle 10 ay önce tezgah kapattı.

Corona virüsünün etkilerini en aza indirmek için geçen yıl nisan ayında Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla pazartesi günleri tuhafiye, perşembe günleri meyve-sebze bölümü olarak, sadece kapalı pazar yerinde hizmet veren pazar, 10 ay sonra yeniden açıldı. Ancak, yoğunluk yaşanmaması için sokak aralarındaki tezgahların tek sıra olarak açılmasına izin verildi.

Bazı vatandaşlar, normalleşme sürecine geçilmeden önce alınan kararı erken bulurken, pazarcılar yaşanan durgunluk nedeniyle bir an önce normalleşme sürecine geçişi beklediklerini söyledi. DHA

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