Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Baba denizde kayboldu, kızı ve akrabası kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Emre Kılıç (30), serinlemek için girdiği denizde kayboldu, kızı Elif ve akrabası Sevilay Kılıç ise cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Güncellenme: 19:16, 23/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Baba denizde kayboldu, kızı ve akrabası kurtarıldı

Olay, saat 16.00 sıralarında Bafra ilçesi Koşu Yolu Mahallesi Sahili’nde meydana geldi. Ankara’dan akrabasının düğünü için kente gelen Emre Kılıç, kızı Elif ve akrabası Sevilay Kılıç ile gittiği sahilde serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra baba kız ile akrabaları Sevilay Kılıç, suda çırpınmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye cankurtaranlar sevk edildi. Cankurtaranlar Elif Kılıç ile Sevilay Kılıç’ı sudan çıkardı, Emre Kılıç’a ise ulaşılamadı.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elif ve Sevilay Kılıç’ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Emre Kılıç’ın bulunması için ise çalışmalar sürüyor. DHA

İlginizi ÇekebilirMudanya'nın sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldıMudanya'nın sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı
Ankara baba Bursa Sağlık Samsun sudan