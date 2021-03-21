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Baba katili 16 yıl sonra Muğla’da yakalandı

Denizli'de 16 yıl önce babası Mustafa Güzeni tabancayla vurarak öldüren Beyrekhan Güzen (37) Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı. Kasten adam öldürmek suçunda müebbet hapis cezasıyla aranan Güzen, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 20:54, 21/03/2021
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Baba katili 16 yıl sonra Muğla’da yakalandı

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Denizli’de 2005 yılında babası emekli öğretmen Mustafa Güzen’i başına iki el ateş ederek öldüren Beyrekhan Güzen’in ilçeye geleceği bilgisine ulaştı.

Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Güzen’in kullandığı  06 GD 4789 plakalı otomobil, bugün saat 10.00’da ekipler tarafından durduruldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan Beyrekhan Güzen, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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