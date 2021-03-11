Baba tutuklandı, oğlu ev hapsine alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis, şüphelilerin Galip Yılmaz ile oğlu Alper Yılmaz olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskında uyuşturucu özelliği olan ve yeşil reçeteyle satılan 13 bin 678 hap ele geçirdi.

Şüpheli baba ile oğul, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Galip Yılmazın, ifadesinde “Uyuşturucu hapları tanımadığım bir kişiden 40 bin lira karşılığı aldım. Satacaktım dediği” öğrenildi. Alper Yılmaz ise suçlamaları reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Galip Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Alper Yılmaz ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.