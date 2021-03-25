Babacan: Ülkede umutsuzluk rüzgarı esiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'de ki 3'ncü gününde il başkanlığının binasının açılışını gerçekleştirdi.

Babacan, 3 günlük sürede kentte gördüğü ilgiden son derece memnun kaldığını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatlarının şekillendiğini, bu yılın sonuna kadar ülkenin dört bir yerinde bu çalışmaları tamamlamış olacaklarını söyledi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin'in ilçe kongrelerine katıldıktan sonra geceyi kentte geçirdi.

Babacan, Mersin programının son gününde ise partisinin il binasının açılış törenine katıldı. Daha sonra parti binasında il Başkanı Cenk Cenkçimenoğlu ve parti üst düzey yöneticilerinin de katıldığı basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısı öncesi kendisine hediye edilen 8 köşeli kasketi takıp, Yörük poşunu omuzlarına attı.

“DALGA DALGA YAYILIYORUZ”

Türkiye'nin dört bir yanında dalga dalga yayıldıklarını belirten ve ülkenin her kesiminde teşkilatların şekillendiğini, bu yılın sonuna kadar da Türkiye'nin dört bir yerinde bu çalışmalarımızı tamamlamış olacaklarını belirten Babacan, “DEVA Partisi Mersin'de çok hızlı bir şekilde teşkilatlandı. 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde seçimlere girmeye hak kazandı. Ve bunun hızı şimdiye kadar hiçbir siyasi partiye nasip olmayan bir hızla gerçekleşti. Hem hızlı gitti hem de çok güzel nitelikli bir teşkilat yapısını oluşturmuş olduk. Şu anda DEVA Partisi Türkiye'de seçimlere girmeye hak kazanan 19 siyasi partiden biri oldu. Düzgün iş yapan, güzel bir siyasi partiyle çıkmış oluyoruz. İyi gerçekçi güçlü bir parti olarak çıkıyoruz. Sıfırdan, yeni kadrolarla kurulmuş bir siyasi parti olarak vatandaşımızın karşısındayız” dedi.

“ÜLKENİN SORUNLARI ÇOK BÜYÜK”

DEVA Partisi'ni kurmayı düşündükleri günlerde mevcut iktidarının ülkenin sorunlarını kesinlikle çözemeyeceğine kanaat getirdikleri için bu çalışmayı başlattıklarına işaret eden Babacan, ülkenin çok büyük sorunları bulunduğunu hatırlattı. Alınan kararların tespitlerini her ay doğruladığına vurgu yapan Babacan, şöyle devam etti:

* 2020 Mart ayında partimizi kurduk. 1 yılda şartlar daha da kötüleşti. Bir ülkede taraflı cumhurbaşkanlığı sistem, bütün yetkinin tek bir elde toplandığı bir sistemde şu anda 3. Döviz krizini yaşıyoruz. Şu anda Türkiye'de hem kur attı hem faiz arttı. Avrupa'da en yüksek faiz oranı Türkiye'de.

* Dünyada 7. Sıradayız. İşsizlik de çok büyük. Mersin'de de çok büyük. Mersin'de genç bir nüfus var. Ve Mersin çok göç alan bir şehrimiz. Mersin'de gençlerimiz iş bulmakta çok büyük güçlük çekiyorlar.

* Hayat pahalılığı, çiftçimizin maliyetleri çok çok yükselmiş durumda. Esnafımız artık kirasını vergi borçlarını kredi taksitlerini ödeyemeyecek duruma gelmiş.

“TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR”

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretinde esnaf ve vatandaşların sorunlarını cadde ve sokaklarda dinlediğini hatırlatan Babacan şöyle konuştu:

*Dün Erdemli'deydim. Çiftçinin esnafın hepsi dertli. ‘Hayatımdan memnumum benim durumum iyi' diyen tek bir vatandaşımızla karşılaşmamdım. Silifke'de aynı. Türkiye'nin her yerinde durum aynı. Trabzon aynı, Diyarbakır aynı. Maalesef tüm Türkiye şu anda ciddi bir umutsuzluk içerisindedir.

* Türkiye'nin gençleri kendi geleceklerini bu ülkede göremiyorlar, başka ülkelerde görüyorlar. Bunlar bizi tabi çok üzüyor, Türkiye bunu hak etmiyor. Bunun sebebi de kötü yönetim. Biz de diyoruz ki bunun sebebi kötü yönetimse top yekûn bir iktidar değişikliği olduğunda inşallah bu kötü günler biter, çok çabuk sorunlar çözülür.

* Aynı bir korkulu rüyadan uyanır gibi, bir kâbustan uyanır gibi birden Türkiye farklı bir döneme girer. Bizim bütün hazırlıklarımız bunları gerçekleştirebilmek için.

* Dürüst bir kadro işin başına geçtiğinde. Düzgün bir programla hukuku önceleyen, eşitliği önceleyen, adaleti önceleyen bakış açısıyla, demokrasinin ve insan haklarını önemseyen koruyan bir bakış açısıyla bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki irade olsun, yeter ki azim olsun, yeter ki dürüst ve eşit kadrolara bu ülke emanet edilsin.