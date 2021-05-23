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Babasını tabanca ve bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Kayseri'de dün akşam küfür nedeniyle tartıştığı babası Ahmet Ekinci'yi (66) önce tabanca ile vuran daha sonra da bıçaklayarak öldüren Mahmut Tarık Ekinci (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğlu tarafından öldürülen Ahmet Ekinci, toprağa verildi.

Güncellenme: 18:05, 23/05/2021
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Babasını tabanca ve bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmut Tarık Ekinci, akşam yemeği sonrası sinirlendiği babası Ahmet Ekinci’ye küfür etti. İkili bu nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Mahmut Tarık, ruhsatsız tabancayla babası Ahmet Ekinci’ye 3 el ateş açtı. Ardından ise, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Ahmet Ekinci’nin öldüğünü belirledi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Cinayet zanlısı Mahmut Tarık ise, suç aletleriyle birlikte jandarmaya teslim oldu. Ahmet Ekinci’nin cenazesi ise, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Ahmet Ekinci’nin cenazesi yakınları tarafından alınarak, Kocasinan ilçesi Karahöyük Mahallesine getirildi.

TUTUKLANDI

Kılınan cenaze namazının ardından Ekinci’nin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Gözaltına alınan Mahmut Tarık Ekinci ise, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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