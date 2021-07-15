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Bağcılar’da korkutan yangın

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katında bulunan, ahşap çay karıştırma çubuğunun üretildiği atölyede yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, bina sakinleri aynı atölyede üçüncü kez yangın çıktığını iddia etti.

Güncellenme: 23:11, 15/07/2021
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Bağcılar’da korkutan yangın

Yangın, saat 20.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi 1648 Sokak’ta 5 katlı binanın giriş katında bulunan ahşap çay karıştırma çubuğunun üretildiği atölyede çıktı.

Atölyeden yükselen dumanları gören bina sakinlerinin durumu bildirmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.

“ÜÇ DEFA MÜRACAATTA BULUNDUK”

Bina sakinlerinden İkram Köse, “Bağcılar Belediyesi’ne şu ana kadar 3 defa müracaat etmemize rağmen bir çare bulunamadı. Burada üçüncü defa yangın çıkıyor. Bana görev zabıta da diyorlar. Zabıtaya polisin görevi diyor, polis de zabıtanın görevi diyor” dedi. DHA

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