Bağcılar’daki çifte cinayetin zanlısı Tekirdağ’da yakalandı

İstanbul Bağcılar'da Osman ve Mehmet Sarıtemur kardeşleri öldüren Hakan Çevik'i de ağır yaralayarak olay yerinden kaçan zanlı Habip G., Tekirdağ'da yakalandı.

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Bağcılar’da 13 Temmuz Salı günü 15 Temmuz Mahallesi’nde, tekstil atölyesi sahibi Habip G., aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kardeşten önce Osman Sarıtemur’u daha sonra da ağabeyi Mehmet Sarıtemur’u da atölyeye çağırarak öldürmüştü.

Cesetleri halıya sararak ortadan kaldırma planı yaptığı sırada Osman Sarıtemur’un arkadaşı olan ve uzun süre geri gelmeyen arkadaşını kontrol etmek için atölyeye giren Hakan Çevik, halıya sarılı 2 cesedi görmüş, panikleyen Habip G., Hakan Çevik’i de öldürmeye çalışarak başına çekiçle, göğsünden de tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaçan Habip G.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Habip G.’nin izini süren ekipler Tekirdağ’da bir çiftlik evini belirledi.

İki gün önce sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalanıp İstanbul’a getirilen çifte cinayetin zanlısı Habip G.’nin sorgusu devam ediyor. DHA