Bağdat Caddesi’nde kadına çarpan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

Kaza Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi’nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Bülent K., yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal’a çarptı. Baykal, yere savrulurken otomobil 2 motosiklet ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Kadın ağır yaralanırken Bülent K., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

“SİNYAL VERMEDEN SOL ŞERİDE GEÇTİĞİM ESNADA ÖNÜME BİRDEN BAYAN ŞAHIS ÇIKTI”

Bülent K.’nın emniyetteki ifadesinde aracıyla Bağdat Caddesi’nde gezintiye çıktığı, ortalama hızının 60-70 kilometre arasında olduğunu öne sürerek “Cadde üzerinde sağ şeritte bulunuyordum. Önümde araç olduğu için onu sollamak amacıyla sinyal vermeden orta şeride geçtim ve orta şeritten de sol şeride geçtiğim esnada birden önüme bir kadın çıktı. Mesafe olduğu için frene basmama rağmen duramadım ve kadına çarptım. Kadına çarpmamak için direksiyonu sola kırdım ve kaldırıma çıktım ancak yine de aracı kurtaramayarak çarpmak zorunda kaldım” dediği öğrenildi.

“OLAYDAN DOLAYI PİŞMANIM”

Bülent K.’nın, “Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Olay sonrası şoka girdim, aracı durdurdum ve yardım etmek istedim. Olay yerine ambulans geldi ve kadını hastaneye kaldırdılar. Yine çevredeki vatandaşlarda kazadan dolayı beni darbettiler. Bu olaydan dolayı pişmanım. Darp ile ilgili kimseden şikayetçi değilim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Bülent K., burada savcıya ifade verdi. Savcılık ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle şüpheliyi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Bülent K. hakkında sevk edildiği suç maddesinden yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi. DHA