Bahçede top oynayan genci tehdit eden kadına hapis cezası

Kocasinan ilçesinde geçen yıl 13 Nisan’da meydana gelen olayda, bina bahçesinde top oynayan S.F.’ye komşusu Songül K. tepki gösterdi. Çıkan tartışma, diğer komşuların araya girmesiyle sona erdi. S.F., Songül K.’nın kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda Songül K. hakkında ‘tehdit’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan sanık, karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmada müşteki S.F., şikayetini geri çektiğini söyledi. Sanık Songül K. ise, suçlamayı kabul etmeyerek, “Kesinlikle tehdit etmedim. Adaletinize sığınıyorum” dedi. Mahkeme hakimi, Songül K.’ya, ‘tehdit’ suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. (İHA)