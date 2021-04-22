Bahçelievler’de eşini öldüren sanığın cezası 24 yıldan 20 yıla düştü

Bakırköy 4. Ağır ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Demirdağ ile taraf avukatları katıldı. Hayatını kaybeden Alime Demirdağ’ın ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada konuşan Alime Demirdağ’ın kız kardeşi Ayşe Leylek, “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Maktul kardeşimin kızına ben bakıyorum. Kesinlikle sanığın cezasında indirim yapılmasını istemiyorum” dedi.

HAPİS CEZASI 20 YILA DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, sanığın tüm aşamalarda karşılıklı kavga oluştuğunu beyan ettiği, bu beyanları teyit eder mahiyette adli raporda darp izinin bulunduğu, tartışma sırasında haksız tahrik mahiyetinde olabilecek maktulden kaynaklı “Sen nasıl erkeksin iğreniyorum senden” şeklinde beyanların olduğu dikkate alınarak sanığı 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

“BİR KADIN ÖLDÜ VE ONUN KIZI MAALESEF Kİ ORTADA KALDI”

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan öldürülen Alime Demirdağ’ın kız kardeşi Ayşe Leylek, şöyle konuştu:

* Sanığa çok ceza verildi diye Yargıtay cezayı bozmuştu. Bugün onun duruşması vardı. Benim ablam öldü, Yargıtay cezayı bozduğu için indirim talep edildi ve bu talep kabul edildi.

* Bir kadın öldü ve onun kızı maalesef ki ortada kaldı. Bunu hiç umursamadan bizim sesimizi duymadan, ellerini vicdanlarına koymadan, ceza indirimi sağlandı. Benim artık söyleyecek hiçbir kelimem yok. Annemin içi yanıyor, kızı çok kötü durumda.

* Şu anda ablamın kızı 12 yaşında olay olduğunda 9 yaşındaydı. Bu sadece benim olayım değil milyonlarca kadın var ölen, milyonlarca çocuk var geride kalan ve bu hiç kimsenin umurunda değil.

* Ben artık bu soruların cevabını almak istiyorum. Tekrar karara itiraz edeceğiz, ben kendi adıma, bütün kadınlar adına, bütün geride kalan çocuklar adına, savaşımı sürdüreceğim. DHA