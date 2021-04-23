Bahçelievler’de müteahhit iki kardeş silahla vuruldu

Olay, saat 12.00 sıralarında Zafer Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. İddiaya göre, müteahhit olduğu öğrenilen Sadık ve kardeşi Sami A. binadaki yerlerini kiraya vermek için geldi. Kiralık yazısını asmak istedikleri sırada, daha önce aralarında husumet bulunan ve iş yerinin üst katında oturan binanın bulunduğu arsanın sahibi Hakan K. ile tartışmaya başladılar.

Tartışma sonrası Hakan K. evden aldığı tüfekle aşağıya inerek, ateş etmeye başladı. Sami A. kafasından ve Sadık A. da kolundan yaralandı. Belindeki tabancayı çıkaran Sadık A., yaralı halde silahla ateş ederek, oradan uzaklaştı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı iki kardeşi hastaneye kaldırdı.

Apartmanın içinde yakalanan silahlı saldırgan Hakan K., polis merkezine götürüldü.

“KANLAR İÇİNDE YATIYORDU”

Olayı gören bir kişi, “Camiye giderken, bir baktım adam kanlar içinde yatıyordu. Gözünün de bir tanesine bez bir tampon koymuşlar. İnsanlar geldi. Sağlık ekipleri sedyeye koyup, hastaneye götürdüler. Ben sadece yattığını gördüm. İçeride vurmuş” ifadelerini kullandı.

“MAL SAHİBİ İLE KAVGALILAR”

Olaya karışan kişilerin önceden kavgalı olduklarını söyleyen Fazlı Ersin ise “Ağabey-kardeş geldiler. Müteahhitler. Mal sahibi ile kavgalılar. Bir tartışma oldu. Mal sahibi sıkmaya başlayınca kardeşini vurdu. Ağabeyi de içeri sıktı ama silahı tutukluluk yaptı. Biri başından biri de kolundan yaralandı. İkisinin de durumunun iyi olduğu bilgisi geldi” dedi. DHA