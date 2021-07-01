Bakan Gül: Can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu’nu değerlendirdi. Kanun teklifinin, hayvanları mal olarak değil can olarak gördüğünü belirten Bakan Gül, şu açıklamada bulundu:

“Hayvanları mal değil can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım. Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun.”