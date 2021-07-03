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Bakan Kurum: Marmara Denizi’nde 10 bin 434 metreküp müsilajı temizledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 10 bin 434 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdiklerini, mevzuata uymayan işletmelerden 134'üne 17 milyon 99 bin TL idari para cezası uyguladıklarını duyurdu.

Güncellenme: 13:02, 03/07/2021
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Bakan Kurum: Marmara Denizi’nde 10 bin 434 metreküp müsilajı temizledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’ndeki müsilaj seferberliğinde 25’inci günü geride bıraktıklarını belirtti.

Kurum, “2 Temmuz günü topladığımız 475 metreküp müsilaj ile birlikte toplam 10 bin 434 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik” dedi.

Kurum şöyle devam etti:”2 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul 5 bin 877 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 915 metreküp, Yalova 2 bin 35 metreküp müsilajı, 582 bölgede temizledik. Denetimlerimizin 25’inci gününde toplam; 8 bin 427 denetimi tamamladık. Mevzuata uymayan işletmelerden 37’sini faaliyetten men ettik, 134’üne 17 milyon 99 bin TL idari para cezası uyguladık. 2 bin 231 atık su numunesi inceledik. Marmara’mız mavisine kavuşuyor.”

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde halde satılan balıklar müsilajdan dolayı alıcı bulamayınca martılara yem oldu.

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