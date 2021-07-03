Bakan Varank’tan ‘sadede gel’ açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te birtakım incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kendisine derdini anlatmaya çalışan iş insanına, “Ne istiyorsun? Sadede gel” diye çıkıştığı görüntülere yansımıştı.

Görüntüleri ilk olarak DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Avukat Ertuğrul Kaya gündeme getirdi. Mustafa Varank, söz konusu görüntüyle ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medyadan videonun 4 dakika 21 saniyelik versiyonunu yayınlayan Bakan Varank, Ertuğrul Kaya’ya cevaben şunları söyledi:

“Sadede geliyorum: Mütevazı numarası yapan genel başkanın il başkanı da işte böyle düzenbaz olur. 3-4 saniyelik kırpma videolarla masa başı oyunlar çevireceğinize sokağa çıkıp siyaset yapın, millete dokunun. Milletimizle aramızı bozamazsınız.”

Bakan Varank, paylaşımında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da etiketledi.