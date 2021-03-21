Bakırköy’de araç alevlere teslim oldu

Olay, saat 22.00 sıralarında Bakırköy Florya E5 yan yol üzeri Küçükçekmece istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden otomobil sürücüsü aracı yol kenarına çekerek indi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği otomobil yangını olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İHA

İlginizi Çekebilir Otoyolda araç alev alev yandı