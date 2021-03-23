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Bakırköy’de otomobil otobüs durağına çarptı

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi. Sürücünün yaralandığı kazada durakta kimsenin olmaması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Güncellenme: 22:38, 23/03/2021
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Bakırköy’de otomobil otobüs durağına çarptı

Kaza, Rauf Orbay Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce kaldırıma ardından da Gezi Yolu otobüs durağına çarptı.

Çarpma sebebiyle henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin içinde sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sırasında durakta kimsenin olmaması sebebiyle facianın eşiğinden dönüldü. DHA

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