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Bakırköy’de uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın

İstanbul Bakırköy'de uyuşturucu serasına dönüştürülen teras kattaki eve operasyon düzenledi. Operasyonda dairede bulunan 1 kişi gözaltına alınırken yetiştirilen yaklaşık 1,5 metre boyunda çok sayıda kök hint keneviri ele geçirildi.

Güncellenme: 22:27, 09/03/2021
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Bakırköy’de uyuşturucu serasına dönüştürülen eve baskın

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle İstanbul Caddesi’nde 6 katlı binanın terasında uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini alarak, harekete geçti. Ekipler, akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın yaptı.

Dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye giren polisler, evde bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede dairenin bir odasına hint keneviri serası kurulduğu tespit edildi.

Yetiştirilen yaklaşık 1 buçuk metre boyundaki hint kenevirinin kaç kök olduğunun sayımı sürüyor. Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. DHA

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