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Bakkal işletmecisi tartıştığı müşteri tarafından öldürüldü

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde bakkal işleten Erdinç Oran, tartıştığı E.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Güncellenme: 18:59, 27/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Bakkal işletmecisi tartıştığı müşteri tarafından öldürüldü

Cinayet, dün akşam saatlerinde Üsküp beldesinin Cevat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. E.S., alışveriş sırasında tartıştığı bakkal işletmecisi Erdinç Oran’ı, konuşmak için dışarıya çağırdı.

İkili arasında iş yerinin önünde çıkan kavgada E.S. üzerinde bulunduğu bıçakla Oran’ı yaralayıp, kaçtı. Oran, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 3 çocuk babası Erdinç Oran, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli E.S. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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