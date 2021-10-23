‘Bal üretiyorum’ diyerek uyuşturucu üretmiş

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla elde ettiği esrar türevi marihuanayı İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan M.K. yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan bir şüpheli belirledi.

Yapılan takiplerde, M.K. isimli şüphelinin “torbacı” olarak adlandırılan, sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere esrar temin ettiği anlaşıldı.

BODRUMU SERA YAPTI

Jandarma ekipleri, M.K.'nın Silivri, Selimpaşa Merkez Mahalles’ndeki çiftlik evinde uyuşturucu ürettiğini değerlendirdi. Bunun üzerine adrese baskın düzenlendi.

Eve giren ekipler, bodruma inince özel ışık, ısı ve havalandırma düzenekleriyle oluşturulmuş serayla karşılaştı. Marihuana yetiştirmek için bodrumu seraya dönüştürdüğü anlaşılan şüpheli gözaltına alındı.

640 KÖK MARİHUANA

Adreste yapılan aramalarda, 5 kilo işlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş vaziyette marihuana, 650 kök işleme zamanı gelmiş üretime hazır marihuana bitkisi ve bir hassas terazi ele geçirildi.

KOVANDAN SİLAH ÇIKTI

Şüphelinin bahçesinde çok sayıda arı kovanı olması dikkat çekti. İfadesinde dikkat çekmemek için çevredekilere “Arıcılık yapıyorum, görünümü verdim” dediği öğrenilen M.K.'nın bal kovanlarında yapılan aramada ise 4 ruhsatsız tabanca bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.K. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.