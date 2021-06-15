Balık tutmak için sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Erzincan merkez Yoğurtlu Mahallesi, Yıldırım Akbulut Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yakup Yolci (15) babası Fatih Yolci ve annesi Filiz Yolci ile beraber balık tutmak için sulama kanalına geldi.

Burada baba Fatih Yolci ile Yakup Yolci balık ağını germek için karşıdan karşıya geçmek isterken Yakup Yolci dengesini kaybederek suya düştü ve ardından akıntıya kapıldı. Babasının tüm çabalarına rağmen sudan çıkarılamayan Yakup Yolci için AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve Komando ekipleri seferber oldu.

Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından kanala düşen Yakup Yolci düştüğü kanaldan çıkarılarak olay yerinde yaklaşık 45 dakika müdahale edildi. Müdahale sırasında ise çaresizce bekleyen annenin feryadı yürekleri dağladı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yakup Yolci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (İHA)