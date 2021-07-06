Balkondan düşen bebek 6 gün dayanabildi…

Edinilen bilgiye göre olay, geçen hafta Perşembe günü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre iki katlı evin balkonundaki sandalyenin üstüne çıkan 2 buçuk yaşındaki Mehmet Altun, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 6 gün yoğun bakımda kalan çocuk bugün hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)