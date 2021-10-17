Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın ikinci katından dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi’inde bulunan bir apartmanın 2’inci katındaki balkonda bisikletin üzerine çıkan Hediye D. (2) dengesini kaybederek yere düştü.

Kızının düştüğünü fark eden anne apartmanın önüne koştu. Yaralanan çocuğunu kucağına alan anne o sırada devriye görevini gerçekleştiren polis ekiplerine koştu.

Polis ekipleri hızlı bir şekilde Hediye D.’yi Polatlı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hediye D. yaşamını yitirdi. (İHA)