Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Simav'ın Kekliktepe Mahallesi, İsmail Hakkı Yıldırım Caddesi'ndeki 10 numaralı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 83 yaşındaki yaşlı adam gece geç saatlerde dördüncü kattaki evinin balkonundan bahçeye düştü.

Ağır yaralanan üç çocuk babası Ramazan Arman, komşuları tarafından yapılan ihbar üzerine 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden yaşlı adam, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporu sonrası, Simav Yeni Mahalle Kabristanı'nda pandemi kısıtlamaları dikkate alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)