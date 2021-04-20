Balkondan esnafa balta fırlattı

Kazım Dirik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde alkol alan S.H. daha sonra caddede bulunan esnafla laf dalaşına girdi. Tartışmanın büyümesi sonrası S.H., balkonda bulunan eşyaları esnafa fırlatmaya başladı.

Hızını alamayan adam daha sonra balkonda bulunan baltayı da caddeye fırlatırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan S.H., polis ekiplerince kısa süre sonra gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.H.’nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA)