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Balkondan esnafa balta fırlattı

İzmir'in Aliağa ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı esnafa balkondan balta ve bazı eşyalar fırlattı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, polis olayla ilgili kişiyi gözaltına aldı.

Güncellenme: 13:57, 20/04/2021
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Balkondan esnafa balta fırlattı

Kazım Dirik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde alkol alan S.H. daha sonra caddede bulunan esnafla laf dalaşına girdi. Tartışmanın büyümesi sonrası S.H., balkonda bulunan eşyaları esnafa fırlatmaya başladı.

Hızını alamayan adam daha sonra balkonda bulunan baltayı da caddeye fırlatırken, durum polis ekiplerine bildirildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan S.H., polis ekiplerince kısa süre sonra gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.H.’nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. (İHA) 

Polis