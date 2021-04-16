Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Balkondan kafa üstü yere düştü

Kahramanmaraş’ta bir vatandaşın evinin balkonundan kafası üstü yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Güncellenme: 11:29, 16/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Balkondan kafa üstü yere düştü

Olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki bir ikamette yaşandı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, ikametin birinci katındaki balkonun demir korkuluklarında otururken, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü asfalt zemine düştü. Vatandaşın yere düşmesinin ardından yakınları yanına inerek müdahale ederken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bir müddet kendine gelemeyen vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayağının kırık olduğu öğrenilen vatandaşın hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. (İHA)

İlginizi ÇekebilirBalkondan düşen 4 yaşındaki Ömer, hayatını kaybettiBalkondan düşen 4 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti
Gaziantep Kahramanmaraş Sağlık Suriye