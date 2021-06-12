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Baltalı dehşet

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada bir kişi eline aldığı baltayla 3 kişiyi yaralandı.

Güncellenme: 23:36, 12/06/2021
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Baltalı dehşet

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köseler Mahallesi Öcallar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, N.Ö. ve C.Ö. ile aralarında husumet olan yeğenleri B.Ö. arasında tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken B.Ö. eline aldığı balta ile N.Ö., C.Ö. ve F.Ö.’ye saldırdı. Yaralananlar için çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Gözaltına alınan B.Ö. ise hastanede sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İHA

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