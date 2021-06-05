Balya makinasından çıkan yangın tarlayı küle çevirdi

Muğla'nın Seydikemer İlçesi Hacıosmanlar Mahallesi Gölcük Mevkiinde balya makinasının tutuşması sonucu tarladaki kuru otlar alev aldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangın tarladaki hasadı tutuşturdu. Ardından tarla içerisinde bulunan bulunan ahıra ulaşan alevlere Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Havva Talaş'a ait olan tarlada büyüyen ve ahırı küle çeviren yangında 300 adet saman balyası, 9 adet koyun, 10 adet tavuk, 5 traktör odun ve zeytin ağacı, bahçe içerisindeki çeşitli meyve ağaçları yanarak zarar gördü.

Yangın anında Havva Talaş ve yakınları da alevleri söndürmek için yoğun gayret gösterdi. Talaş yaptığı açıklamada “Samanlarımızı balya haline getiriyorduk, balya makinesinden birden alevler çıktı, otları tutuşturdu ne yaptıysak önleyemedik, alevler rüzgarla hemen büyüdü, maddi kaybımız çok büyük” dedi.

Yangında Talaş'ın yaklaşık 180 bin TL’lik maddi hasara uğradığı belirtildi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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