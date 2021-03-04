Balyoz kumpası davasında sona doğru

Taraf gazetesinde 2010 yılında sahte Balyoz planı haberlerini yayınlayıp askerlere kumpas kurdukları, gerçek askeri planları da deşifre ettikleri iddiasıyla, Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve Tuncay Opçin’in İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasında 34. duruşma görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ahmet Hüsrev Altan ile Yıldıray Oğur'u avukatları temsil ederken, katılan sıfatıyla Suat Aydın duruşmada hazır bulundu.

“TALEPLERİMİN TAMAMINI KABUL ETMENİZİ İSTİYORUM”

Mahkemede konuşan Baransu, “Yargılama sürecinde 6 defa başkan 16 defa heyet değişikliği oldu. Bu sebeple sürekli aynı şeyleri anlatmak zorunda kalıyorum ve dosya ilerlemiyor. Olmayan kanun söylüyorsunuz. Taleplerimin tamamını kabul etmenizi istiyorum” dedi.

“BURADA OLMAMIZDAN RAHATSIZ OLUYORLAR”

Balyoz davasında yargılandığı için davaya katılan sıfatıyla müdahil olan ve duruşmada söz alan emekli Kurmay Albay Suat Aydın, bu davanın nasıl bir dava olduğunu şimdi anlamış olduklarını ifade ederek,”10 yıl önce Türkiye'nin, ordunun zayıflamasını isteyenler bu davayı kurguladı. Subayları, amiralleri, generalleri tasfiye ettiler. Yerlerine Fetöcüleri yerleştirdiler ve 15 Temmuz oldu. Bu açıdan bizim burada olmamızdan rahatsız oluyorlar. Ama sizin adil bir karar vermeniz için buradayız. Adaletin her kararına razıyız. Ama Balyozla ilgili bir şey söylerseniz ben susarım” dedi.

“BEN YILLARDIR BU DAVAYI TAKİP EDİYORUM. SİZLER BURALARDA YOKTUNUZ”

Mahkemede söz alan sanık Baransu'nun avukatı, ”Benim acil ve öncelikli talebim dosyanın genişletilmesidir. Böyle bir davanın açılmaması gerekiyordu, çünkü iddianamenin 43. sayfasında belirtilmiştir. Bu dava balyoz davası değildir diye. Savcı dosyayı bu haliyle alıp mütalaa verdiği zaman o mütalaa yasaya, kanuna uygun olmayacak çünkü vicdani kanaat oluşturmamış olacak” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜNÜZDE BULUNAN DOSYADAN TUTUKLU DEĞİLİM”

Hakkında duruşma savcısının tutukluluğun devamı talebi üzerine dair söz alan Baransu, “Önünüzde bulunan dosyadan tutuklu değilim, buna rağmen tutukluluğumun devamı talep ediliyor. Tekrar söylüyorum bu dosyadan tutuklu değilim. Kaçmayacağım ben buradayım. Kaçma, korkakların ve alçakların işi. Kaçma şüphem yok, olamaz da zaten başka suçtan tutukluyum” dedi.

Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, dosyayı mütalaasını sunması üzerine duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Taraf gazetesinde 2010 yılında sahte Balyoz planı haberlerini yayınlayıp askerlere kumpas kurdukları, gerçek askeri planları da deşifre ettikleri anlatılıyor. İddianamede, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma”, “Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme”, “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama”, “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından Mehmet Baransu ve Tuncay Opçin’in 35 yıldan 75 yıla kadar hapsi istenirken; Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve Ahmet Altan’ın ise 20’şer yıldan 52 yıl 6’şar aya kadar hapsi talep ediliyor.