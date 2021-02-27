‘Banka müdürüyüm’ diyerek emeklilerin maaşını gasp etti

Polisi harekete geçiren olay, emniyete yapılan şikayetlerle ortaya çıktı. İddiaya göre, 67 yaşındaki N.Ç., 22 Ocak 2021'de eşiyle birlikte Beylikdüzü'ndeki banka şubesine giderek, emekli maaşını çekti. Çift bankadan çıktıktan sonra yanlarına bir araç yanaştı. Araçtaki kişi “Ben banka müdürüyüm. Sizi evinize bırakayım” dedi. Emekli çift, şüphelinin banka müdürü olduğuna ve yardım etmek istediğine ikna olunca araca bindi.

ÖLÜM TEHDİTİYLE EMEKLİ MAAŞINI ALDI

İddiaya göre, çift araca bindikten sonra, sahte banka müdürü bir süre sohbet etti. Paralarını değerlendirebileceğini söyledi. Olumu cevap alamayınca N.C.'den ceplerindeki parayı vermesini istedi. İkili paralarını vermek istemeyince, şüpheli “Sizi öldürürüm” diyerek 67 yaşındaki N.Ç.'nin emekli maaşını aldı.

BENZER OLAYLAR TESPİT EDİLDİ

Sahte banka müdürü daha sonra parasını aldığı çifti Büyükçekmece'de yol kenarına bırakarak kaçtı. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis, 65-80 yaş aralığında 5 emeklinin daha maaşının benzer yöntemlerle gasp edildiğini tespit etti. Araştırmalarda şüphelinin mağdurları, “Devlet emeklilere kredi veriyor”, “Bankadaki hesaplarınıza devlet el koyacak” gibi yalanlarla kandırdığı, banka kartlarını ve şifrelerini aldıktan sonra da paralarını çekerek mağdur ettiği anlaşıldı. Şüphelinin bu planı tutmayınca ise ölüm tehdidiyle paraları aldığı öğrenildi.

YAKALANDI

Polis, tehdit ya da yalanlarla emeklileri mağdur eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera kayıtları incelenince şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi. Daha önceden ‘dolandırıcılık’, ‘hırsızlık’ gibi suçlardan 11 suç kaydı olan şüpheli S.Ç., Esenyurt'ta kaldığı adreste yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da öğrenildi. S.Ç., ‘yağma’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.