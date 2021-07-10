Banka para nakil aracını soyan PKK/KCK’lı terörist yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şırnak Beytüşşebap’ta 2014’te bankanın para nakil aracını soyan PKK/KCK mensubu terörist S.T.’nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

‘Devlet birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan aranan ve hakkında kamu kurum kuruluş ve görevlilerine yönelik eylem arayışında olduğu yönünde istihbari bilgiler olan S.T., özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.



Teröristin saklandığı evde yapılan aramada AK-47 uzun namlulu silah, 7,65 tabanca ve 2 el bombası ele geçirildi. S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)