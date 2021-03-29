Baraj kapakları açıldı, suyun ortasında mahsur kaldı

Batman Baraj kapakları su tahliyesi nedeniyle dün akşam saat 19.00 sularında açıldı. Kapakların açılmasıyla Batman Çayı’nda aniden sular yükselince 45 yaşındaki Sebattullah Ayyıldız, mahsur kaldı. Ayyıldız, köprü ayaklarına sığınarak 112 acili arayarak yardım talebinde bulundu.

Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek uzun uğraşların ardından sarkıttıkları halat yardımıyla Ayyıldız'ı köprünün üzerine çekerek kurtardı.

Ayyıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ayyıldız’ın kontrollerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)