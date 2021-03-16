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Barakada kan donduran cinayet

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, boş bir arazideki barakada silahla vurulmuş halde bulundu.

Güncellenme: 19:17, 16/03/2021
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Barakada kan donduran cinayet

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sercan Tufan (30) cadde üzerinde bulunan boş arazideki barakada silahla boğazından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Barakaya gelen arkadaşı Tufan'ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı. İHA

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