Barışma buluşmasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı, 7 gözaltı

Olay dün akşam saatlerinde Erdoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuğun kavga etmesi sonrası aralarında husumet oluşan aileler, bayram nedeniyle yakınlarının da araya girmesiyle barışmak için sokakta buluştu.

Taraflar arasında bayramlaşma sırasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi tabanca ile ateş açarken, bazı kişiler de bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

Olayda, Birkan Öztürk ateşlenen tabancadan çıkan merminin kasığına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılırken, Öztürk’ün ağabeyi ile taraflardan B.K.A. da bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Birkan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerince aralarında cinayet şüphelisi B.K.A.’nın da yer aldığı G.Ö.,Y.Ö, E.Ö., İ.G.Y., S.P. ve Ü.A., gözaltına alındı. DHA