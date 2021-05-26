Bariyerlere çarpan TIR’ın dorsesi devrildi, 5 kilometre kuyruk oluştu

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara İstikametinde seyir halinde olan Ahmet Kurt idaresindeki 34 BBZ 19 plakalı konteyner yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan TIR’ın dorsesi yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUŞU OLUŞTU

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaklaşık 5 kilometre uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri tarafından İzmit Batı Gişeleri'nde araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Karayolları ekipleri, dorsenin vinç yardımı ile kaldırılması için çalışma başlattı. Trafik akışı ise ekipler tarafından kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Otoyolda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)