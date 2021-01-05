Barut: O sözlerden sonra iki adet SÖZCÜ alıyorlar

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, SÖZCÜ’nün Adana Bürosu’na destek ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “SÖZCü okumuyorum, siz de para verip okumayın” şeklindeki sözlerine tepki gösteren Ayhan Barut şunları söyledi:

– SÖZCÜ Türkiye'de gerçekleri dile getiren, gerçekleri olduğu gibi yazan bir gazete. Bağımsız, tarafsız, objektif haberler yapan bir basın kuruluşu. Aynı zamanda da bir ticari kuruluştur. “SÖZCÜ gazetesi almayın, okumayın” gibi bir söylem hem basın özgürlüğü açısından son derece sakıncalıdır hem de bir ticari kuruluşun yapısı açısından son derece sakıncalıdır. Halkın en temel hakkı olan haber alma hakkını yerine getiren bir basın kuruluşuna böyle bir beyanda bulunmak son derece yanlıştır. Neyse ki bu milletin sağ duyusu her zaman mağdur olana sahip çıkma biçiminde kendini göstermiştir. Bu yönüyle milletimizin bu duygusu her zaman takdir edilecek bir özelliktir.

‘OKUMAYIN’ DİYENLERE İNAT OKUYORUZ

– Bu olayda da halkımız Sözcü'ye sahip çıkmış ve yapılan çağrının aksine daha önce bir adet alıyorsa iki adet SÖZCÜ almaya başlamıştır. Cumhurbaşkanı'nın çağrısının aksine SÖZCÜ okumayarak değil, aksine daha fazla SÖZCÜ okuyarak bu sözlere cevap vermiştir. Çünkü halkımız gerçekleri görüyor. Sözcü'nün sadece gerçek habercilik yaptığını, sadece gerçekleri yazdığını ve bunun için de iktidarı rahatsız ettiğini biliyor. Biz de SÖZCÜ’yle dayanışma duygularımızı dile getiriyoruz ve her zaman Sözcü'nün yanında yer almaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Okumayın diyenlere inat SÖZCÜ okuyoruz, almayın diyenlere inat SÖZCÜ alıyoruz. Çünkü SÖZCÜ susarsa Türkiye susar.