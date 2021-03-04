Başakşehir’de kadın cinayeti: Evinin önünde katledildi

Olay, saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı.

Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt’un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, 1 mermi kovanı buldu.

Polis Nebahat Kurt’u öldürdüğünden şüphelendiği kocanın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

KATLEDİLEN KADININ KIZI VE ANNESİ OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Öte yandan, öldürülen kadının yakınları haberi alarak olay yerine geldi. Nebahat Kurt’un kızı ve annesi acılar içinde ağıtlar yaktı.

Polis, öldürülen kadını görmek isteyen aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. DHA