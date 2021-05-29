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Başhekimin kullandığı otomobil tarlaya uçtu

Bilecik Osmaneli Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar, İznik-Adapazarı yolunda kaza geçirdi.

Güncellenme: 21:33, 29/05/2021
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Başhekimin kullandığı otomobil tarlaya uçtu

Kaza, saat 18.00 sıralarında İznik-Adapazarı yolunda meydana geldi. Bilecik’in Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar yönetimindeki 16 FCZ 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise Başhekim Özyaşar’a müdahalede bulundu.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özyaşar, İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özyaşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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