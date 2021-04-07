Basın Konseyi: Medya, siyasilerin ve güç odaklarının talimatıyla habercilik yapmaz

Basın Konseyi tarafından yapılan açıklamada, haklarında soruşturma açılan emekli amirallerin özel bilgilerinin paylaşılmasının Basın Meslek İlkeleri'nin ihlali olduğuna dikkat çekildi.

“MEDYA İKTİDARDAN YA DA HERHANGİ BİR SİYASİ PARTİDEN EMİR ALMAZ”

Konsey'den yapılan açıklamada son dönemde medyanın siyasal ve ekonomik baskılar karşısında gücünü yitirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında, “Haklarında soruşturma açılan emekli amiraller ile eşleri, çocukları ve yakınlarının kişisel bilgileri birileri tarafından medyaya servis edilmiş ve bu özel bilgiler yayınlanmıştır. Bu tür bilgilerin paylaşılması hem yasalar karşısında suç, hem de Basın Meslek İlkeleri'nin ihlalidir. Kuvvetler ayrılığının en önemli koşul olduğu demokrasilerde, yasama, yürütme ve yargıdan sonra ‘dördüncü kuvvet' olan medya, siyasilerin ve güç odaklarının talimatıyla habercilik yapmaz. Medya halkın haber alma hakkını önceler. Medya iktidardan ya da herhangi bir siyasi partiden emir almaz” denildi.

“BASIN MESLEK İLKELERİ'NE UYGUN YAYINCILIK YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Medyanın kişilik haklarına ve özel yaşama saygılı olduğunu olduğu vurgulanan açıklamada, “Kamu yararı gerekmedikçe özel hayat yayın konusu yapılmaz. Medya itibar suikastına başvurmaz. Basın Konseyi olarak, son yaşanan bu olaydaki gibi durumların bir daha tekrar etmemesini diliyoruz. Medyamızı, ifade ve basın özgürlüğünden taviz vermeyip inandırıcılığını ve itibarını korumak için Basın Meslek İlkeleri'ne uygun yayıncılık yapmaya çağırıyoruz” denildi.

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