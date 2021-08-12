Basın Konseyi’nden RTÜK tepkisi

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun 5'i ulusal 6'sı yerel 11 televizyon kanalına idari para cezası kesmesi, Basın Konseyi tarafından tepkiyle karşılandı

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Basın Konseyi tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

* Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) son toplantısında 5’i ulusal 6’sı yerel 11 televizyon kanalına yağdırdığı idari para cezalarını protesto ediyoruz.

* Kamu adına görev yapmak üzere kurulan, tarafsız olmakla yükümlü, basın özgürlüğü için çalışması gereken, gücünü Anayasa'dan ve yasalardan alan RTÜK'ün, sorumsuzca ve ölçülülük ilkesine de aykırı yağdırdığı keyfi cezalarla, tarafsızlığını yitirdiğini her geçen gün ortaya koymaya devam etmektedir.

“ZORLAYICI, POLİTİK KARARLAR KABUL EDİLEMEZ”

* Ülkemizin yaşadığı en büyük orman yangını felaketinde canla başla çalışarak halka haber ulaştıran, olayların içinden gerçeği yansıtan habercilerin kelimelerini cımbızlayarak keyfi suç üreten RTÜK’ün zorlayıcı politik kararları kabul edilemez. Gazeteciler, bu tür baskıları hak etmedikleri gibi, yaptırımlara da maruz bırakılmaktadır.

* Özgür haberciliği yok etmek için sansür, oto-sansür, yasaklamalar egemenleştirilmeye çalışılmaktadır.

* RTÜK'te büyük kısmı medya mensubu bile olmayan, habercilik yapmayan, basın dışından gelen iktidar kontenjanından seçilen 6 üyenin bu tür cezalarla gerçek habercileri hizaya getirme çabaları beyhude olacaktır.

* Basın, doğru bildiği yolda ve ilkeleri doğrultusunda haberlerini yapmaya devam edecektir.

RTÜK’ü, muhalefet partileri kontenjanından gelen üyelerine saygılı olmaya, hem de basın özgürlüğüne bağlı kalarak halkın haber alma hakkına sahip çıkmaya bir daha davet ediyoruz.