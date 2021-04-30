Başkan Çetin’den çevreci çocuklara teşekkür ziyareti

Başkan Soner Çetin, yazdıkları mektupta oturdukları site için geri dönüşüm kutusu isteyen çocukların sorumluluk bilincinde olmalarının çok hoşuna gittiğini bu sebeple ziyaret etmek istediğini söyledi.

Başkan Çetin, “Geri dönüşüm hem çevreyi kirletmemek hem de kaynakların israf edilmemesi anlamında dolayısıyla dünyamızın korunması için çok önemli. Bu sebeple atıklarımızı bu kutulara atacağız. Biz size yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Onun için Çukurova Belediyesi olarak biz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Yaşanabilir, tertemiz, pırıl pırıl bir dünya sizlere bırakmamız lazım” diye konuştu.

Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğünün Çukurova ilçesindeki okullarda çevre ile ilgili eğitim çalışmaları yaptığını söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Çocuklarımız bu şekilde bilinçli olduğu sürece ben inanıyorum ki pırıl pırıl bir dünyamız olacak” dedi. Ziyarette Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli çocuklara çevre ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaparken Başkan Çetin, çocuklara hediye verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.