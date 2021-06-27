Başkanlar pedal çeviriyor

Mersin'de sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi bisiklet sporunun yaygınlaştırılmasına yönelik bir süre önce başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kentte 100 km'lik bisiklet yolu yapımı hedeflenirken, sık sık etkinlikler düzenlenerek bisikletli ulaşım teşvik ediliyor. Başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer olmak üzere diğer ilçe belediye başkanları da düzenlenen etkinliklerde pedal çevirerek vatandaşları bisiklet sürmeye teşvik etmeye çaba harcıyor. Hayata geçirilen bisiklet yolları ile kentte bisikletli ulaşımın öne çıkması amaçlanıyor. Vahap Seçer, “Mersin'de ilçe belediyeleriyle birlikte bisikletli yaşamı özendirmek adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Kent merkezindeki bisiklet yolu tamamlanarak hizmete açıldı. Bisiklet Ulaşım Master Planı da yaparak bu alanda önemli bir adım atıyoruz. Hedefimiz 100 km bisiklet yolu yapmaktır” dedi.

Bisiklet takımı kuruldu

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bisiklet takımı kuruldu. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mustafa Gültak gençlerle birlikte pedal çevirdi. Etkinliğe, her yaştan yüzlerce kişi ilgi gösterdi.