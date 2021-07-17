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Baskın yapılan evden uyuşturucu zulası çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir eve baskın yapan polis yemek masasının içine gizlenmiş 105 gram kokain, uyuşturucu haplar ve kilolarca bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili karı-koca iki şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme: 19:27, 17/07/2021
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Baskın yapılan evden uyuşturucu zulası çıktı

Gaziosmanpaşa, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan sokak çalışmaları sırasında bir evde çok miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet savcılığından alınan iznin ardından ekipler Merkez Mahallesi, Kalkandelen sokak üzerinde bulunan eve baskın yaptı. Zilin çalınmasına rağmen evin kapısı açılmayınca, ekipler koç başı ile kapıyı kırarak içeri girdi.

YEMEK MASASINI UYUŞTURUCU ZULASI YAPMIŞLAR

Yapılan aramalarda evin oturma odasında birer kilogramlık poşetler halinde saklanmış 6 kilogram bonzai ele geçirildi.

Aynı oda içerisinde bulunan yemek masasında arama yapan ekipler masanın içine gizlenmiş halde 105 gram kokain, 5 kutu 50 milimlik amonyak ve 7 adet mor renkli uyuşturucu hap ele geçirdi. Evde yapılan aramada uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi de bulundu.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ele geçirilen evin B.Y. ve Ö.Y. çiftine ait olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalarda Düzce’de oldukları belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Düzce İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler İstanbul’a getirildi.

İşlemleri Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. DHA

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