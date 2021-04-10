Batı Karadeniz için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri için kuvvetli yağmur ve sağanak; iç kesimleri için ise yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Yağışların, 11 Nisan (Pazar) saat 00.00 ile 12 Nisan (Pazartesi) saat 09.00 tarihleri arasında etkili olacağı kaydedildi. MGM, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop Valiliklerini ve Karabük Belediyesi’ni etiketleyerek uyarıda bulundu.

“OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI GEREKMEKTEDİR”

MGM tarafından yapılan son ölçüm ve tahminlere göre paylaşılan bilgiler şöyle:

“Batı Karadeniz’de yarın (11.04.2021 Pazar) beklenen yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), iç kesimlerde (400 m üzeri yüksek kesimlerde) yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”